Свыше 1 тыс человек поучаствовали в соревнованиях по чир спорту в Подмосковье

В минувшее воскресенье, 9 февраля, в универсальном спортивном комплексе «Подмосковье» городского округа Щелково прошли чемпионат и первенство Московской области по чир спорту, сообщает пресс-служба администрации округа.

В соревнованиях приняли участие сильнейшие атлеты в возрасте от восьми лет и старше из Дубны, Королева, Звенигорода, Рузы, Мытищ, Люберец, Орехово-Зуева, Химок, Балашихи, Ступина, Лыткарина, Клина, Долгопрудного, Раменского, Видного и Чехова. В общей сложности в спорткомплексе собралось более тысячи участников.

Победителей и призеров определяли по всем чирлидинг и перфоманс дисциплинам чир спорта в трех номинациях: мальчики и девочки 8-11 лет, юноши и девушки 12-14 лет, юниоры и юниорки 15-18 лет.

Всего за один день на центральной арене манежа было продемонстрировано 253 полноценных выступления.

По итогам соревнований лучшие спортсмены были включены в сборную Московской области по чир спорту и теперь представят регион на Чемпионате и Первенстве России, которые состоятся в мае.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.