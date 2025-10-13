Судью КХЛ пожизненно дисквалифицировали за незасчитанную шайбу

На 46-й минуте встречи шайба после броска защитника СКА Андрея Педана попала во внешнюю сторону сетки и через технологическое отверстие проникла внутрь ворот, что осталось незамеченным видеоповтором. Этот гол стал победным для петербургской команды, прервавшей серию из пяти поражений подряд.

Департамент судейства КХЛ опубликовал официальное заявление с извинениями перед командами СКА и «Автомобилист», а также всеми болельщиками. Для екатеринбургского клуба эта ошибка стала роковой — «Автомобилист» прервал победную серию из шести матчей. Столь суровое наказание для арбитра подчеркивает серьезность проступка в матче, исход которого был определен судейской ошибкой.