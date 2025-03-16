Судью из РФ в первый раз за три года позвали на Кубок мира по гимнастике

Тренера из России Веру Киряшову в первый раз за три года позвали в качестве судьи на апрельский этап Кубка мира по спортивной гимнастике. Он пройдет в Хорватии, рассказала она ТАСС .

Это первый турнир, на котором Киряшова будет работать после долгого перерыва. Он начнется в Хорватии через месяц. Затем тренер поедет в Катар.

«Пока у меня нет информации, буду ли я на этих турнирах единственным судьей из России», — добавила Киряшова.

Этап Кубка мира по спортивной гимнастике будет в хорватском Осиеке с 11 по 13 апреля. Затем через неделю мировой этап организуют в катарской Дохе.

Судьи из РФ не могли работать на международных соревнованиях по спортивной гимнастике с марта 2022 года после начала украинского кризиса.