Суд отклонил иск футболиста Мамаева к экс-жене Алане в Москве

Пресненский суд Москвы отклонил иск бывшего футболиста сборной России Павла Мамаева, который хотел взыскать с экс-супруги Аланы Мамаевой потраченные на нее деньги во время официального брака, сообщает РИА Новости .

Суд, рассмотрев все материалы дела, принял решение, что оснований удовлетворять данный иск нет, поэтому отклонил его. Планирует ли Мамаев повторно обращаться в суд, неизвестно.

Сама Алана Мамаева некоторое время назад в своем аккаунте в Instagram* рассказала, что от бывшего мужа получила досудебную претензию, в которой речь шла о сумме, превышающей 10 млн рублей.

«Господин Мамаев считает, что во время брака я неосновательно обогатилась и с меня нужно взыскать деньги, которые он переводил мне во время нашего брака», — рассказала подписчикам Мамаева.

Павел и Алана Мамаевы официально развелись в апреле 2021 года из-за многочисленных измен футболиста. Жена спортсмена поняла, что больше не готова мириться с его неверностью, и стала инициатором расторжения брака. Супруги были в законных отношениях восемь лет, за это время у них родилась общая дочь Алиса.

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