Суд отклонил иск футболиста Мамаева к экс-жене Алане в Москве
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Пресненский суд Москвы отклонил иск бывшего футболиста сборной России Павла Мамаева, который хотел взыскать с экс-супруги Аланы Мамаевой потраченные на нее деньги во время официального брака, сообщает РИА Новости.
Суд, рассмотрев все материалы дела, принял решение, что оснований удовлетворять данный иск нет, поэтому отклонил его. Планирует ли Мамаев повторно обращаться в суд, неизвестно.
Сама Алана Мамаева некоторое время назад в своем аккаунте в Instagram* рассказала, что от бывшего мужа получила досудебную претензию, в которой речь шла о сумме, превышающей 10 млн рублей.
«Господин Мамаев считает, что во время брака я неосновательно обогатилась и с меня нужно взыскать деньги, которые он переводил мне во время нашего брака», — рассказала подписчикам Мамаева.
Павел и Алана Мамаевы официально развелись в апреле 2021 года из-за многочисленных измен футболиста. Жена спортсмена поняла, что больше не готова мириться с его неверностью, и стала инициатором расторжения брака. Супруги были в законных отношениях восемь лет, за это время у них родилась общая дочь Алиса.
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