Студенты Сергиево-Посадского колледжа заняли 1 место в комплексной спартакиаде

В Сергиево-Посадском городском округе прошла комплексная спартакиада среди учащихся колледжей, техникумов и ВУЗов. Это масштабное спортивное мероприятие стало ярким событием в жизни студенческой молодежи округа, продемонстрировав их спортивный азарт, командный дух и стремление к победе. Команда Сергиево-Посадского колледжа продемонстрировала высокий уровень мастерства и заняла 1 место, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Одними из первых соревнований спартакиады стали состязания по настольному теннису среди юношей и девушек. Эта динамичная и технически сложная игра требует от спортсменов не только физической подготовки, но и быстрой реакции, точности и выносливости.

«Победа в соревнованиях по настольному теннису — это результат тщательной подготовки, упорных тренировок и командной работы. Наши спортсмены продемонстрировали не только высокий уровень спортивного мастерства, но и настоящий командный дух, взаимовыручку и стремление к общему успеху», — сказал представитель колледжа.

Поздравляем Максима Максименко, Ивана Жгутова, Алину Корню и всех участников команды Сергиево-Посадского колледжа с заслуженной победой!

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.