Студенты «Подмосковья» заняли второе место на спартакиаде студенческих отрядов

сегодня в 16:46

В Подмосковье завершилась IV спартакиада студенческих отрядов Московской области, организованная молодежной организацией «Российские студенческие отряды». Более 100 студентов из вузов и колледжей региона собрались для участия в этом ежегодном спортивном событии. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.

Команда студентов колледжа «Подмосковье» успешно выступила на соревнованиях по смешанному волейболу и заняла почетное второе место. В состав команды вошли: капитан Андрей Селехов, Никита Ремизов, Егор Черво, Андрей Швец, Марк Карапческий, Елизавета Здобнова, Диана Ярош и Екатерина Дарвина.

«Мы показали отличную сыгранность, было приятно видеть, как ребята поддерживали друг друга на каждом этапе игры. Это отличный опыт, который вдохновляет на новые победы», — поделился впечатлениями капитан команды Андрей Селехов.

Представители колледжа «Подмосковье» также отметили, что такие мероприятия помогают популяризировать здоровый образ жизни, выявить талантливых спортсменов среди студенческих отрядов, а также способствуют вовлечению молодежи в культурно-спортивную жизнь региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.