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Студенты Подмосковья взяли серебро на Всероссийских соревнованиях по бадминтону

Команда факультета физической культуры и спорта коломенского Государственного социально-гуманитарного университета завоевала серебряные медали на Всероссийских соревнованиях по бадминтону среди студенческих команд. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.

Соревнования проходили в столице Республики Дагестан — Махачкале. В турнире приняли участие представители 14 вузов из десяти регионов страны.

На протяжении соревнований коломенские спортсмены уверенно обыграли команды из Махачкалы, Москвы и Нижнего Новгорода. Однако в финале студенты ГСГУ со счетом 3:1 уступили сборной Казани — студентам Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма.

Сборную ГСГУ представляли Глеб Степаков, Артур Печенкин, Владислав Добычкин, Александр Григоренко, Елена Бессонова и Анастасия Нефедова. В прошлом году команда завоевала бронзовые медали на этих соревнованиях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.