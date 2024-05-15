Студенты Подмосковья поучаствовали в соревнованиях по автомобильному многоборью

Студенты профессиональных образовательных организаций Московской области приняли участие в соревнованиях по автомобильному многоборью. В ходе личного первенства по сумме всех этапов победу одержал студент Чеховского техникума Евгений Ходань. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Призерами стали: II место — Илья Фадеев из Воскресенского колледжа, III место — Иван Жуков из автомобильно-дорожного колледжа (Бронницы).

Соревнования состояли из трех этапов, в ходе которых участники продемонстрировали свои навыки вождения, знание ПДД и практические навыки в ремонте автомобиля. Первый этап был теоретическим — проверка знаний правил и основ безопасности дорожного движения. Участники показали свои знания в области дорожной безопасности, что является важным аспектом водительского мастерства и способствует уменьшению аварийности на дорогах.

Целью второго этапа было закрепление теоретических знаний и получение практического опыта в выявлении дефектов коленчатого вала двигателя автомобиля, а также демонстрация практического опыта при работе с измерительным инструментом в проведении точных измерений геометрии коленчатого вала. Третий, заключительный, этап — фигурное вождение автомобиля, предполагал выполнение различных упражнений на точность и время. Участники демонстрировали мастерство управления автомобилем, точность выполнения маневров и скорость реакции.

Победители и призеры награждены грамотами и ценными подарками. Участники получили дипломы и незабываемые впечатления. Для многих ребят эти соревнования станут новой ступенью к постижению основ выбранной профессии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.