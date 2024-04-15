Студенты Луховиц завоевали медали на соревнованиях по плаванию

Команда Луховицкого аграрно-промышленного техникума приняла участие в соревнованиях по плаванию в зачет VIII спартакиады среди трудовых коллективов городского округа Луховицы. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

В заплывах приняли участие 37 спортсменов из восьми трудовых коллективов. Победителем соревнования среди женщин стала Ольга Смирнова из Луховицкого аграрно-промышленного техникума. В смешанной эстафете команда техникума заняла третье место, завоевав бронзовые медали.

Участие в соревнованиях позволило команде техникума продемонстрировать свои спортивные навыки и внести вклад в общекомандный зачет спартакиады.

Помимо спортивных достижений, участие в соревнованиях также способствовало укреплению командного духа и развитию дружеских отношений между трудовыми коллективами городского округа.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.