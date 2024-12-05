Студенты колледжа «Московия» приняли участие в киберспортивном турнире по FC 24

На базе профессионального колледжа «Московия» состоялся киберспортивный турнир по игре EA Sports FC 24, организованный Московским аэропортом Домодедово имени М. В. Ломоносова. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

EA Sports FC 24 — компьютерная игра в жанре футбольного симулятора, в которой игроки могут выбирать существующие футбольные клубы или создавать свои собственные, чтобы играть против других игроков. Соревнования объединили сотрудников аэропорта и студентов колледжа из городских округов Домодедово, Ленинский, Подольск, Жуковский и Кашира. Турнир проходил в формате плей-офф, где участники продемонстрировали мастерство и стратегическое мышление.

По итогам напряженных матчей победителем стал студент колледжа Павел Рогачев. Сотрудники аэропорта Александр Нагорянский и Артемий Поляков заняли второе и третье места соответственно.

Организаторы турнира подчеркнули, что симулятор EA Sports FC 24 — это не просто игра, а настоящий вид спорта, где сочетание мастерства, стратегии и командного духа приводит к успеху. Они также выразили благодарность Московскому аэропорту Домодедово за инициативу и участие в жизни студентов колледжа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.