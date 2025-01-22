Студенты из Подмосковья завоевали 2 медали на первенстве РФ по самбо

Студенты факультета физической культуры и спорта Государственного социально-гуманитарного университета завоевали две медали на первенстве России по самбо среди юниоров и юниорок до 24 лет. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В весе свыше 98 кг Степан Солдатенков, действующий чемпион России и бронзовый призер мира, болевым ударом в решающем раунде уложил соперника и завоевал золото.

Среди юниорок в весовой категории до 54 кг на третью ступень пьедестала поднялась Эвелина Петрова.

Соревнования прошли в Суздале, куда съехались более 450 сильнейших самбистов со всей России. Это был первый отбор в новом году в состав сборной команды страны.

Студентов поздравили и пожелали им дальнейших успехов в спорте и учебе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.