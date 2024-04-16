Студенты из Коломны завоевали медали на международных соревнованиях

Студенты факультета физической культуры и спорта Коломенского государственного социально-гуманитарного университета (ГСГУ) Сергей Никулин и Дмитрий Яшин завоевали золотую и серебряную медали на Международных соревнованиях по универсальному бою памяти олимпийского чемпиона по дзюдо Сергея Новикова. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Соревнования проходили в Домодедове, в них приняли участие около 300 сильнейших спортсменов из семи стран. Сергей Никулин стал первым в весовой категории до 70 кг, а Дмитрий Яшин занял третье место в категории до 85 кг. Следующим турниром для ребят станет Чемпионат России, который пройдет в Волгограде.

Кроме того, первокурсницы ФФКиС Маргарита Салназарян и Алина Шевченко стали победительницами первенства России по спортивной (вольной) борьбе среди юниорок до 21 года. На турнире в Наро-Фоминске они не только выиграли золотые медали, но и получили право участвовать в Первенстве Европы в Сербии (июль) и в Первенстве мира в Испании (август).

В спортзале Коломенского вуза также разыграли кубок по волейболу среди девушек. В упорной борьбе победителем состязания, которое входит в вузовскую Спартакиаду, стала команда ТФ. Серебро у ФФКиС, бронза у ФМФХИ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.