Студентки Подмосковья стали призерами первенства Европы по спортивной борьбе

Студентки факультета физической культуры и спорта Коломенского ГСГУ завоевали медали на первенстве Европы по спортивной борьбе среди юниорок до 21 года. Соревнования прошли в сербском городе Нови-Сад, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Студентка Алина Шевченко выиграла золотую медаль в весовой категории до 68 кг, став победительницей соревнований. А учащаяся Маргарита Салназарян завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 65 кг. Эти достижения являются результатом не только их личного труда и отдачи, но и качественной работы тренерского состава факультета физической культуры и спорта.

«В сентябре студенткам предстоят новые испытания на Первенстве Мира по спортивной борьбе среди юниорок до 21 года. Поздравляем Алину Шевченко, Маргариту Салназарян с заслуженными наградами и желаем успехов в предстоящих соревнованиях», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.