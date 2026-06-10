Студентки из Богородского округа взяли медали ЧР по тяжелой атлетике

Студентки Ногинского филиала Государственного университета просвещения завоевали золото и серебро на Первенстве России по тяжелой атлетике среди юниоров в Ноябрьске. Турнир прошел с 1 по 8 июня 2026 года и собрал более 300 сильнейших спортсменов страны, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первенство России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок состоялось в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа. В соревнованиях приняли участие более 300 кандидатов и мастеров спорта России. В течение недели участники боролись за медали, рекорды и право подтвердить статус лидеров нового поколения отечественной тяжелой атлетики.

В составе сборной Московской области выступили студентки из Богородского округа. Варвара Кузьминова завоевала первое место в весовой категории до 76 кг с результатом 99/114/213 кг. Софья Врагова стала второй в категории до 87 кг, показав результат 92/121/214 кг.

9 июня Варваре Кузьминовой присвоили высшее спортивное звание «мастер спорта России международного класса». Спортсменка входит в состав сборной России среди юниоров, представляет страну на международных стартах, включая чемпионаты Европы и мира. Она является многократной победительницей первенств и чемпионатов России, а также победительницей молодежного чемпионата мира, где установила мировой рекорд по сумме двоеборья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.