Студентка подмосковного ГСГУ взяла серебро на чемпионате РФ по вольной борьбе

Второкурсница коломенского Государственного социально-гуманитарного университета Алина Шевченко завоевала серебряную медаль на чемпионате России по вольной борьбе, который прошел в Москве. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В турнире приняли участие более 500 сильнейших борцов со всей страны. Студентка факультета физической культуры и спорта впервые выступила во «взрослой» категории и сразу показала высокие результаты. В весовой категории до 68 кг Алина успешно прошла четвертьфинал, одолев Карину Евстратову из Москвы, и выиграла полуфинальный бой у представительницы Рязанской области Ани Махмудян.

В финале спортсменка уступила сопернице из Красноярского края Ханум Велиевой. Студентка из Коломны стала серебряным призером национального первенства.

По итогам чемпионата будет сформирована сборная команда России, которая представит страну на чемпионате мира в Хорватии в сентябре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.