Студентка из Коломны стала призером чемпионата РФ по восточному единоборству

Студентка 3 курса факультета физической культуры и спорта Коломенского государственного социально-гуманитарного университета (ГСГУ) Алевтина Полякова стала призером чемпионата и первенства РФ по восточному боевому единоборству сито-рю. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Соревнования проходили в подмосковной Лобне, в них приняли участие более 500 спортсменов из 27 регионов страны. Алевтина Полякова завоевала серебряную медаль в командном зачете и бронзовую медаль в личном зачете в весовой категории свыше 60 кг.

Это не первые спортивные награды студентки. Ранее она становилась призером областных и всероссийских соревнований по сито-рю.

«Я долго готовилась к этим соревнованиям и очень хотела победить. Я рада, что мне удалось завоевать две медали, и благодарна своему тренеру за поддержку и помощь», — сказала студентка.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.