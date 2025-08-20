Студент Раменского колледжа стал призером соревнований по ушу

Летний период стал временем значительных достижений для студентов учебных заведений. Ярким примером этого является успех Максима Глубокова, студента 3 курса Раменского колледжа, учащегося по направлению «Правоохранительная деятельность». Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Максим принял участие в VI летней Спартакиаде молодежи России, проходившей в Вологде, где состоялся третий, финальный этап 2025 года по ушу.

Он выступал в составе сборной команды Москвы в весовой категории до 75 кг среди спортсменов возрастной группы 18-20 лет. В ходе соревнований студент продемонстрировал высокую подготовку и уверенно вышел в полуфинал. В решающем поединке за выход в финал он уступил спортсмену из Республики Дагестан, что принесло ему почетное третье место и бронзовую медаль спартакиады.

Как отметили в колледже, данный успех подчеркивает стремление студентов к высоким достижениям и их активное участие в спортивной жизни страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.