Студент Люберец занял второе место чемпионата по эксплуатации беспилотных систем

сегодня в 12:20

В Калуге завершился итоговый (межрегиональный) этап Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы — 2024» в компетенции «Эксплуатация беспилотных авиационных систем». Студент Люберецкого техникума имени Ю. А. Гагарина Александр Меликян занял почетное второе место, став серебряным призером соревнований, сообщили в пресс-службе министерства образования Подмосковья.

В Федеральном технопарке профобразования города Калуга представители 15 регионов продемонстрировали свои умения в пилотировании дронов, выполнении грузоперевозок, текущем ремонте и настройке беспилотников, а также в решении актуальных задач отрасли.

Конкурсанты выполняли различные миссии, включая точную доставку грузов, проведение фото- и видеосъемки, а также выполнение операций по техническому обслуживанию и ремонту беспилотных летательных аппаратов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.