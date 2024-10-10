Студент из Серпухова победил на турнире по кикбоксингу

В СК «Стрелец» в Москвае прошел Открытый турнир по кикбоксингу. На нем успешно выступил студент из городского округа Серпухов, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Первокурсник Губернского колледжа Иван Слободчиков завоевал золотую медаль. Юноша получает специальность техника-спасателя и планирует строить свою профессиональную карьеру в структуре МЧС России.

Иван профессионально занимается спортом всего один год, но уже освоил разные виды боевых искусств: тайский бокс, кикбоксинг, бокс.

В спортивном комплексе «Стрелец» в Москве прошел Открытый турнир по кикбоксингу, который собрал множество участников из разных уголков страны. В числе спортсменов был и студент из Городского округа Серпухов — Иван Слободчиков, первокурсник Губернского колледжа.

Иван продемонстрировал выдающееся мастерство и завоевал золотую медаль, что стало настоящим достижением для юного спортсмена. Несмотря на то что он занимается спортом всего один год, его стремление к совершенствованию и преданность делу уже принесли свои плоды. За это короткое время Иван успел освоить несколько видов боевых искусств, включая тайский бокс, кикбоксинг и бокс.

Кроме того, Иван обучается на специальности техника-спасателя и планирует строить свою карьеру в структуре МЧС России. Он считает, что навыки, полученные в спорте, помогут ему не только в профессиональной деятельности, но и в жизни в целом, развивая такие качества, как дисциплина, выносливость и способность к быстрому принятию решений.

Иван Слободчиков стал примером для молодежи, показывая, что целеустремленность и трудолюбие могут привести к значительным успехам как в учебе, так и в спорте.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.