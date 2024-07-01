Студент из Подмосковья занял третье место в чемпионате по лазерным технологиям

На территории Реутовского подразделения подмосковного колледжа «Энергия» прошел итоговый этап национального чемпионата «Профессионалы — 2024». В рамках соревнований участники продемонстрировали свои умения в лазерных технологиях, облачных технологиях и гидрометеорологической безопасностьи, сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

В компетенции «Лазерные технологии» бронзовым призером стал студент колледжа «Энергия» Роман Бурдин.

Участники из Санкт-Петербурга, Московской, Курской, Воронежской областей и Республики Чувашия показали высокий уровень подготовки и сплоченность командной работы, успешно справившись со всеми испытаниями. Конкурсные задания были приближены к условиям реального производства и включали пять модулей: цветную лазерную маркировку декоративных изделий, изготовление штампов из различных материалов, лазерную резку, резку листового металла и лазерную гравировку. Победители отличились внимательностью, исполнительностью и скоростью выполнения заданий.

В ходе соревнований студенты приобрели ценный опыт, который поможет им в будущем уверенно чувствовать себя в условиях реальных чрезвычайных ситуаций. Конкурсанты выполняли задачи по выявлению нарушений правил пожарной безопасности, подготовке к боевому развертыванию, тушению условного пожара, спасению пострадавших и оказанию первой помощи.

Колледж «Энергия» активно участвует в конкурсах профессионального мастерства, представляя востребованные специальности и утверждая свое место в профессиональном сообществе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.