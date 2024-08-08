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Студент из Подмосковья стал бронзовым призером турнира по армрестлингу

На уличной сцене районного Дома культуры «Старт» в городском округе Луховицы прошел третий открытый турнир по армрестлингу. Студент Луховицкого авиационного техникума Дэнис Демидов принял участие в турнире и занял почетное 3 место, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Мероприятие собрало более 100 участников из различных городов, включая Москву, Рязань, Тверь, Тулу, Химки, Красногорск, Реутов, Балашиху, Подольск, Коломну, Домодедово, Раменское, Лотошино, Луховицы, Шатуру и Воскресенск.

Особое внимание турниру придало присутствие почетных гостей — многократного абсолютного чемпиона мира по армрестлингу среди профессионалов Дениса Цыпленкова и заслуженного мастера спорта России по армрестлингу Расула Чотчаева.

Организаторы турнира отметили, что интерес к армрестлингу в городском округе Луховицы растет с каждым годом, что подтверждается увеличением числа участников и зрителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.