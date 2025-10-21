Студент и выпускник ГГТУ взяли золото клубного чемпионата мира по боксу

В Рио-де-Жанейро прошел Второй клубный чемпионат мира по боксу под эгидой CISM (Международного совета военного спорта). В соревнованиях участвовало более 60 боксеров в 10 весовых категориях из 12 стран: России, Бразилии, Чили, Аргентины, Мексики, Эквадора, Франции, Танзании, Сенегала, Венесуэлы, Камеруна и Боливии, передает пресс-служба администрации городского округа Орехово-Зуево.

Сразились за звание лучших четверокурсник истфака ГГТУ (г. Орехово-Зуево), член сборной России Константин Опольский и выпускник ГГТУ 2024 года, победитель игр БРИКС Володя Мнацаканян. Константин и Володя взяли золотые медали.

Ранее в Санкт-Петербурге завершился Кубок Российской Федерации по гиревому спорту, который собрал около 400 сильнейших спортсменов из 45 регионов страны. Студентка ГГТУ Анастасия Подольская заняла 1-е место в дисциплине «Толчок» и 3-е место в дисциплине «Толчок по длинному циклу».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.