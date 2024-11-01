Стройготовность спорткомбината «Строитель» в подмосковном Селятине достигла 99%

сегодня в 14:08

Спорткомбинат «Строитель» в поселке Селятино Наро-Фоминского округа готовится к открытию после масштабного капремонта. Здесь появилось современное инженерное оборудование, новая мебель и спортивный инвентарь. Работы проведены в рамках госпрограммы Московской области, сообщает пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

В спортивном центре остались последние штрихи: пусконаладка инженерных систем, уборка помещений, работы по водоподготовке чаши бассейна. Ведется сборка и расстановка мебели, завершается озеленение, установка малых архитектурных форм. И вот уже совсем скоро спорткомбинат встретит юных спортсменов.

«Строительная готовность объекта составляет 99%», — уточняется в сообщении.

В ходе капитального ремонта здание спорткомбината «Строитель» приведено к современным стандартам. Его общая площадь составляет 2,5 тыс. кв. метров. На прилегающей территории разместилось парковочное пространство, места для отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион старается удовлетворить спортивные запросы населения. В Подмосковье не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.