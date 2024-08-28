Стройготовность спортивно-физкультурного центра в Волоколамске составила 70%

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Временно исполняющий полномочия главы Волоколамского округа Наталья Козлова вместе с депутатом Мособлд умы Татьяной Сердюковой и председателем Совета депутатов Волоколамского округа Татьяной Шаргаевой провели выполненные работы капитального ремонта. Строительная готовность объекта составляет 70%. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Рабочие полностью закончили замену кровли, стен и полов. На 90% выполнили установку вентиляции. Приступили к отделке стен административного помещения и главного зала огнестойкими стекломагниевыми панелями. На следующей неделе начнем монтаж потолка.

Здание центра «Гвардия» было построено почти 50 лет назад, долгое время не отапливалось. Теперь здесь установят газовый котел наружного размещения для обеспечения автономным теплоснабжением.

«Открытие обновленного современного спортивного объекта повлияет на результативность спортсменов, а также повысит уровень проводимых соревнований в нашем округе», — сказала Козлова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.