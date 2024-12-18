Строительные работы на стадионе «Полет» в Подмосковье стартуют в 2025 году

Строительные работы на стадионе «Полет» в Лыткарине начнутся в апреле–мае 2025 года и продлятся 4-5 месяцев. Сейчас подрядчики занимаются разработкой проектной документации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

24 сентября 2024 года был заключен контракт на проектирование и проведение строительно-монтажных работ для нового спортивного комплекса в городе. С 1 ноября земельный участок передан подрядчику, который выиграл конкурс.

Предполагается, что обновленный стадион будет включать футбольное поле с искусственным покрытием, это позволит спортсменам тренироваться ежедневно. Также в проекте предусмотрены современные беговые дорожки, освещение, трибуны на 700-1000 мест, раздевалки для команд и тренерского состава с необходимыми удобствами.

Кроме того, планируется установка спортивных площадок для баскетбола и волейбола. В проекте также учтены асфальтирование территории и создание парковочных мест для автобусов и зрителей.

Разработка проекта завершится до конца 2024 года, после чего начнется утверждение в государственных инстанциях. Контракт на выполнение работ действует до 31 декабря 2025 года, однако предполагается завершение строительства в сентябре–октябре 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион старается удовлетворить спортивные запросы населения. В Подмосковье не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.