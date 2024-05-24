сегодня в 10:41

Стрелки из Домодедова показали высокие результаты на кубке по пулевой стрельбе

Домодедовские стрелки продемонстрировали высокие результаты на открытом кубке России по пулевой стрельбе. Соревнования прошли в спортивно-стрелковом комплексе «Лисья нора», сообщается на сайте администрации горокруга Домодедово.

Надежда Козлова завоевала золото в упражнении ВП-90 (стрельба из пневматической винтовки, 3 человека по 30 выстрелов), Тимофей Алейников одержал победу в упражнении ВП-60 (60 выстрелов из пневматической винтовки).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.