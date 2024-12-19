Стоящие на учете дети смогут бесплатно посещать спортучреждения в Подмосковье

На 101-м заседании Мособлдума приняла закон, позволяющий детям, находящимся на учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений, бесплатно посещать спортивные учреждения в Подмосковье, передает корреспондент РИАМО.

Такой законопроект внесла прокуратура Московской области. В региональном парламенте отметили, что право бесплатного пользования платными физкультурно-оздоровительными услугами государственных и муниципальных учреждений спорта для детей, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также органах внутренних дел, будет способствовать профилактике правонарушений.

Всего в Подмосковье проживает 7 817 детей, состоящих на учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) „50 умных ФОКов“. Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.