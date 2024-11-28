Сто раз приседаю: Распутина раскрыла секрет феноменальной стройности

Певица Маша Распутина недавно отметила 60-летний юбилей и продемонстрировала прекрасную фигуру на сольном концерте в Москве, а также поделилась секретами феноменальной стройности, сообщает сайт MK.Ru .

«Я занимаюсь спортом: приседаю. Великий Неумывакин говорил, что нужно приседать каждый день по 300 раз. Я, конечно, триста раз не приседаю, но сто раз — запросто», — рассказала Мария.

По ее словам, она старается делать это на свежем воздухе: около деревьев во дворе своего загородного дома в Подмосковье. Нужно выбрать тоненький ствол, ухватиться за него и приседать на вытянутых руках.

Кроме того, она серьезно подходит к вопросам питания: старается употреблять только экологически чистые и полезные продукты, полностью отказавшись от жирного и вредного.

Вместе с женой на правильный рацион перешел и супруг певицы Виктор Захаров: в результате он за короткое время избавился от лишнего веса.