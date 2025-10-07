Стартуют первые игры Чеховской школьной лиги

сегодня в 16:20

На малой спортивной арене Дворца спорта «Олимпийский» им. Владимира Салмановича Максимова состоятся первые встречи команд Чеховской школьной лиги, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Открывает спортивные состязания игры по баскетболу в формате 3×3. Команды встретятся с соперниками, которые были определены в результате жеребьевки.

Матчи состоятся 8 октября, начало игр в 10:30, по адресу: г. Чехов, ул. Полиграфистов, стр. 30.

В каждой из трех групп пройдет по две игры как у юношей, так и у девушек.

Соревнования проходят в рамках регионального проекта «Школьная спортивная лига», к которому муниципальный округ Чехов присоединился в этом году. Амбассадорами Чеховской школьной лиги стали знаменитые спортсмены: олимпийская чемпионка Ольга Брусникина, олимпийский чемпион Александр Поветкин, многократный чемпион России, капитан команды «Чеховские медведи» Кирилл Котов.

Помимо четырех общеобластных спортивных дисциплин Школьной лиги — шахмат, волейбола, баскетбола и футзала, в м. о. Чехов дополнительно пройдут соревнования по гандболу.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.