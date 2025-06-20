Стало известно, в честь кого назовут легкоатлетический манеж в Кемерове

Общественный совет при министерстве физической культуры и спорта Кузбасса выступил с инициативой назвать легкоатлетический манеж в Кемерове в честь почетного гражданина региона Вячеслава Иваненко, сообщает Сiбдепо со ссылкой на мэрию города.

Иваненко является заслуженным мастером спорта СССР и чемпионом Олимпийских игр 1988 года.

«Вячеслав Иванович Иваненко в 1988 году стал чемпионом Олимпийских игр в Сеуле в спортивной ходьбе на 50 км; бронзовый призер чемпионата мира, серебряный призер чемпионата Европы. На призы знаменитого легкоатлета — нашего земляка проходят Всероссийские соревнования. Вячеслав Иванович любит общаться с подрастающим поколением, он — постоянный участник спортивных городских событий», — рассказали в администрации Кемерова.

В настоящее время легкоатлетический манеж еще закрыт после капитального ремонта — ведутся подготовительные работы к его открытию.