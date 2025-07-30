Стало известно, сколько заработает Веккионе по контракту с «Трактором»

Хоккейный клуб «Трактор» заключил однолетнее соглашение с американским форвардом Майклом Веккионе. Его оклад составит 40 миллионов рублей, сообщает Metaratings.ru .

Прошлый сезон Веккионе отыграл в Американской хоккейной лиге (АХЛ) в составе команды «Херши». За свою карьеру в АХЛ он принял участие в 437 играх, заработав 300 очков.

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) нападающий провел три матча за команды «Филадельфия» и «Вашингтон», не отметившись заброшенными шайбами.

В минувшем сезоне КХЛ «Трактор» стал лидером в турнирной таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата FONBET КХЛ. В плей-офф челябинцы смогли дойти до финала, где потерпели поражение от «Локомотива» со счетом 1-4 в серии.