Стало известно, сколько заработает Веккионе по контракту с «Трактором»
Американский нападающий Веккионе получит 40 млн руб по контракту с «Трактором»
Хоккейный клуб «Трактор» заключил однолетнее соглашение с американским форвардом Майклом Веккионе. Его оклад составит 40 миллионов рублей, сообщает Metaratings.ru.
Прошлый сезон Веккионе отыграл в Американской хоккейной лиге (АХЛ) в составе команды «Херши». За свою карьеру в АХЛ он принял участие в 437 играх, заработав 300 очков.
В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) нападающий провел три матча за команды «Филадельфия» и «Вашингтон», не отметившись заброшенными шайбами.
В минувшем сезоне КХЛ «Трактор» стал лидером в турнирной таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата FONBET КХЛ. В плей-офф челябинцы смогли дойти до финала, где потерпели поражение от «Локомотива» со счетом 1-4 в серии.