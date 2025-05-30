Стало известно, сколько заработает хоккеист Пыленков по контракту с «Динамо»

Московское «Динамо» подписало новый двухлетний контракт с защитником Даниилом Пыленковым. Общая сумма его заработной платы составит 130 миллионов рублей, сообщает Metaratings.ru .

Официальное подтверждение о подписании контракта было опубликовано сторонами 30 мая.

До перехода в состав «Динамо» Пыленков имел опыт выступлений в КХЛ за такие команды, как «Витязь», СКА и «Северсталь». В 2021 году он был выбран на драфте НХЛ клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг» под 196-м номером.

В сезоне 2024/25 24-летний Пыленков принял участие в 68 играх регулярного чемпионата FONBET КХЛ, набрав 31 очко (6+25) при показателе полезности «+14». В рамках плей-офф он сыграл 17 матчей, отметившись 7 очками (1+6) с показателем полезности «+1».