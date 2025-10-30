Стало известно, сколько заработает хоккеист Джозефс в «Шанхае»

Канадский хоккеист Трой Джозефс заработает около 23 млн рублей в рамках контракта с «Шанхаем», сообщает Metaratings.ru .

Официальное подписание соглашения между сторонами состоялось 30 октября. Оно рассчитано на 12 месяцев.

Этот сезон для канадского нападающего начался в составе «Сочи», однако впоследствии он был помещен в список отказов, который завершился расторжением контракта. В текущем сезоне 31-летний Джозефс успел принять участие в 10 матчах регулярного чемпионата FONBET КХЛ, отметившись двумя результативными передачами.

После проведения 19 матчей «Шанхай» располагается на шестой позиции в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 23 очка. Следующий матч китайский клуб проведет 1 ноября в гостях против «Северстали». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

