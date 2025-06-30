Стало известно, сколько «Спартак» заплатил Абене за расторжение контракта

Официальное заявление о расторжении контракта с Абеной было опубликовано пресс-службой «Спартака» 30 июня.

Изначально соглашение с футболистом было рассчитано до июня 2026 года и включало пункт, дающий «Спартаку» право на одностороннее расторжение с выплатой небольшой компенсации. По имеющимся данным, зарплата защитника в «Спартаке» составляла 700 тыс. евро.

Абена присоединился к «Спартаку» в августе 2024 года. За время пребывания в московском клубе он принял участие в 12 матчах, не отметившись результативными действиями. Трансферная стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в 700 тыс. евро.