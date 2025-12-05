Стало известно, кто может возглавить «Урал»

«Урал» рассматривает Александра Кержакова на должность главного тренера
Спорт

Рассматривается возможность, при которой Александр Кержаков сменит Мирослава Ромащенко на посту главного тренера «Урала», сообщает Metaratings.ru.

Екатеринбургский клуб намерен прекратить сотрудничество с Ромащенко. Кержаков — главный кандидат на эту позицию. Помимо него, «Урал» рассматривал кандидатуры Александра Сторожука и Василия Березуцкого.

В прошлом Кержаков тренировал юношескую сборную России, «Томь», «Пари НН», кипрский «Кармиотисса» и сербский «Спартак» (Суботица). Последним местом работы российского специалиста был «Кайрат», откуда он ушел в сентябре 2024 года.

По итогам 21 тура текущего сезона лиги PARI «Урал» располагается на второй строчке в турнирной таблице, имея в активе 41 очко и отставая от лидера, «Факела», на 7 очков.

