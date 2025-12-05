Стало известно, кто может возглавить «Урал»

сегодня в 18:49

Рассматривается возможность, при которой Александр Кержаков сменит Мирослава Ромащенко на посту главного тренера «Урала», сообщает Metaratings.ru .

Екатеринбургский клуб намерен прекратить сотрудничество с Ромащенко. Кержаков — главный кандидат на эту позицию. Помимо него, «Урал» рассматривал кандидатуры Александра Сторожука и Василия Березуцкого.

В прошлом Кержаков тренировал юношескую сборную России, «Томь», «Пари НН», кипрский «Кармиотисса» и сербский «Спартак» (Суботица). Последним местом работы российского специалиста был «Кайрат», откуда он ушел в сентябре 2024 года.

По итогам 21 тура текущего сезона лиги PARI «Урал» располагается на второй строчке в турнирной таблице, имея в активе 41 очко и отставая от лидера, «Факела», на 7 очков.

