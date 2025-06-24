Стало известно, какие команды интересовались Тикнизяном, кроме «Црвены звезды»

Футболист Тикнизян имел предложения от «Слована» и ПАОКа, кроме «Црвены звезды»

Сообщения в прессе об интересе испанских «Севильи» и «Леганеса» не подтвердились готовностью клубов оплатить трансфер игрока.

В услугах 26-летнего Тикнизяна были заинтересованы два клуба из Российской премьер-лиги, однако переговоры не продвинулись до стадии официальных предложений. По имеющейся информации, интерес к игроку сборной Армении проявляли и другие европейские команды, выступающие в еврокубках, но без каких-либо конкретных шагов.

22 июня пресс-служба «Црвены звезды» официально сообщила о подписании контракта с Тикнизяном. Футболист заключил трехлетнее соглашение с клубом и будет играть под номером 71.

Тикнизян выступал за «Локомотив» с августа 2021 года. За это время он забил 16 голов и отдал 17 голевых передач в 122 матчах. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 4 миллиона евро.