Стало известно, как сборная РФ по волейболу ищет соперников во время отстранения

Тренер Брянский: сборная России по волейболу может провести матч с Китаем

Главный тренер сборной России по волейболу Константин Брянский рассказал, как проходят поиска соперников для национальной сборной в период отстранения, сообщает Metaratings.ru .

«Мы ведем переговоры с дружественными странами. Насколько я знаю, ведутся переговоры со сборной Китая о проведении товарищеского матча», — заявил Брянский.

Пока коммуникации находятся в стадии утверждения. Однако по мнению тренера, гостевой матч может пройти уже в майские дни.

Отсутствие домашних матчей эксперт объяснил нынешними условиями товарищеских игр. Брянский не считает, что это плохо, наоборот, благодаря выездам отечественная сборная побывает в центре Европы, Сербии и получит возможность обратить на себя внимание европейских федераций и болельщиков.

Стоит отметить, что в конце мая сборная России проведет учебно-тренировочный сбор и сыграет товарищеский матч с Сербией.