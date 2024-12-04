Стало известно, где можно покататься на коньках в Красногорске зимой

Спорт

Фото - © Пресс-служба администрации городского округа Красногорск

С 1 декабря в Московской области стартовал зимний сезон. В Красногорске можно покататься на коньках на 4 катках с искусственным льдом: на стадионе «Зоркий», набережной в Павшинской пойме, стадионе образовательного центра «Вершина» в Путилкове и площади Инженерных бригад в Нахабине. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Как только будет устойчивая морозная погода, начнется работа по заливке натурального льда во дворах округа, всего в округе будет обустроено 58 катков:

  • пос. Новый, д. 4;
  • ос. д/х. Архангельское, вблизи д. 17;
  • пос. Инженерный, д. 1;
  • дер. Глухово, ул. Центральная;
  • пос. Ильинское-Усово;
  • с. Петрово-Дальнее, п Ленинский;
  • пос. Мечниково;
  • пос. Архангельское, между д. 18, 22;
  • дер. Александровка;
  • Архангельское СОШ;
  • р. п. Нахабино, ул. Панфилова, дом № 9;
  • р. п. Нахабино, ул. Панфилова, д. 15;
  • р. п. Нахабино, ул. Чкалова, д. 7;
  • р. п. Нахабино, ул. Институтская, д. 3А;
  • р. п. Нахабино, ул. Красноармейская, 50, 54;
  • р. п. Нахабино, ул. Ленина, д. 1;
  • р. п. Нахабино, ул. Школьная, д. 13;
  • р.п Нахабино, ул. Новая, д. 8;
  • р. п. Нахабино, дер. Козино, ул. Центральная, д. 1;
  • р. п. Нахабино, ул. Новая Лесная, д. 3;
  • р. п. Нахабино, ул. Красноармейская, 55, 57;
  • р.п Нахабино, ул. Парковая, д. 6;
  • р. п. Нахабино, ул. Стадионная, д. 1а;
  • р. п. Нахабино, ул. Королева, 13;
  • р. п. Нахабино, ул. Инженерная, 7;
  • Красногорск, ул. Пионерская, 31;
  • ул. 70-летия Победы, 5, д. Путилково;
  • Красногорский бул., 30;
  • мкр.№ 2 Павш. пойма Красногорск б-р, Звере, дома № 6-8;
  • Красногорск, Ильинский бульвар, у дома № 2;
  • Красногорск, Ленина, д. 41;
  • Красногорск, в/г Павшино, за д. 18;
  • Красногорск, Промышленная  д. 42;
  • Опалиха, ул. Ткацкой фабрики;
  • мкр. Павшинская Пойма, Красногорский бульв., у д. 17;
  • Красногорск, Октябрьская, д. 1;
  • Красногорск, Вокзальная, д. 10А;
  • Опалиха, проезд Островского у д. 7;
  • Опалиха, тер. п/к «Геолог» (Дежнева, 8);
  • мкр.Павшинская пойма мкр № 1 между д. 3 по ул. Егорова и д. 3 по ул. Игната Титова;
  • Красногорск, Заводская, д. 4;
  • мкр Павшинская пойма мкр.№ 2 (ул.Павшинский бульвар у д. 12), Подмосковный, 8;
  • д. Путилково, напротив д. 10;
  • п. Светлые горы,  д. 8;
  • Красногорск, ул. Железнодорожная, рядом с д. 1;
  • Красногорск, ул. Успенская, 24;
  • Красногорск, ул. Ленина, д. 53;
  • Красногорск, ул. Железнодорожная, д. 36А;
  • Красногорск, ул. Вилора Трифонова;
  • Красногорск, ул. Ленина 42;
  • Площадь инженерных бригад;
  • Красногорск, лесопарк Губайловский;
  • Красногорск, СОШ 18;
  • Красногорск, СОШ 10;
  • ЖК Новая Опалиха;
  • ЖК Митино 02;
  • Садовая 20;
  • Красногорск, ЖК АРТ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.