Стало известно, где можно покататься на коньках в Красногорске зимой

С 1 декабря в Московской области стартовал зимний сезон. В Красногорске можно покататься на коньках на 4 катках с искусственным льдом: на стадионе «Зоркий», набережной в Павшинской пойме, стадионе образовательного центра «Вершина» в Путилкове и площади Инженерных бригад в Нахабине. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Как только будет устойчивая морозная погода, начнется работа по заливке натурального льда во дворах округа, всего в округе будет обустроено 58 катков:

пос. Новый, д. 4;

ос. д/х. Архангельское, вблизи д. 17;

пос. Инженерный, д. 1;

дер. Глухово, ул. Центральная;

пос. Ильинское-Усово;

с. Петрово-Дальнее, п Ленинский;

пос. Мечниково;

пос. Архангельское, между д. 18, 22;

дер. Александровка;

Архангельское СОШ;

р. п. Нахабино, ул. Панфилова, дом № 9;

р. п. Нахабино, ул. Панфилова, д. 15;

р. п. Нахабино, ул. Чкалова, д. 7;

р. п. Нахабино, ул. Институтская, д. 3А;

р. п. Нахабино, ул. Красноармейская, 50, 54;

р. п. Нахабино, ул. Ленина, д. 1;

р. п. Нахабино, ул. Школьная, д. 13;

р.п Нахабино, ул. Новая, д. 8;

р. п. Нахабино, дер. Козино, ул. Центральная, д. 1;

р. п. Нахабино, ул. Новая Лесная, д. 3;

р. п. Нахабино, ул. Красноармейская, 55, 57;

р.п Нахабино, ул. Парковая, д. 6;

р. п. Нахабино, ул. Стадионная, д. 1а;

р. п. Нахабино, ул. Королева, 13;

р. п. Нахабино, ул. Инженерная, 7;

Красногорск, ул. Пионерская, 31;

ул. 70-летия Победы, 5, д. Путилково;

Красногорский бул., 30;

мкр.№ 2 Павш. пойма Красногорск б-р, Звере, дома № 6-8;

Красногорск, Ильинский бульвар, у дома № 2;

Красногорск, Ленина, д. 41;

Красногорск, в/г Павшино, за д. 18;

Красногорск, Промышленная д. 42;

Опалиха, ул. Ткацкой фабрики;

мкр. Павшинская Пойма, Красногорский бульв., у д. 17;

Красногорск, Октябрьская, д. 1;

Красногорск, Вокзальная, д. 10А;

Опалиха, проезд Островского у д. 7;

Опалиха, тер. п/к «Геолог» (Дежнева, 8);

мкр.Павшинская пойма мкр № 1 между д. 3 по ул. Егорова и д. 3 по ул. Игната Титова;

Красногорск, Заводская, д. 4;

мкр Павшинская пойма мкр.№ 2 (ул.Павшинский бульвар у д. 12), Подмосковный, 8;

д. Путилково, напротив д. 10;

п. Светлые горы, д. 8;

Красногорск, ул. Железнодорожная, рядом с д. 1;

Красногорск, ул. Успенская, 24;

Красногорск, ул. Ленина, д. 53;

Красногорск, ул. Железнодорожная, д. 36А;

Красногорск, ул. Вилора Трифонова;

Красногорск, ул. Ленина 42;

Площадь инженерных бригад;

Красногорск, лесопарк Губайловский;

Красногорск, СОШ 18;

Красногорск, СОШ 10;

ЖК Новая Опалиха;

ЖК Митино 02;

Садовая 20;

Красногорск, ЖК АРТ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.