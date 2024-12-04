Стало известно, где можно покататься на коньках в Красногорске зимой
Фото - © Пресс-служба администрации городского округа Красногорск
С 1 декабря в Московской области стартовал зимний сезон. В Красногорске можно покататься на коньках на 4 катках с искусственным льдом: на стадионе «Зоркий», набережной в Павшинской пойме, стадионе образовательного центра «Вершина» в Путилкове и площади Инженерных бригад в Нахабине. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Как только будет устойчивая морозная погода, начнется работа по заливке натурального льда во дворах округа, всего в округе будет обустроено 58 катков:
- пос. Новый, д. 4;
- ос. д/х. Архангельское, вблизи д. 17;
- пос. Инженерный, д. 1;
- дер. Глухово, ул. Центральная;
- пос. Ильинское-Усово;
- с. Петрово-Дальнее, п Ленинский;
- пос. Мечниково;
- пос. Архангельское, между д. 18, 22;
- дер. Александровка;
- Архангельское СОШ;
- р. п. Нахабино, ул. Панфилова, дом № 9;
- р. п. Нахабино, ул. Панфилова, д. 15;
- р. п. Нахабино, ул. Чкалова, д. 7;
- р. п. Нахабино, ул. Институтская, д. 3А;
- р. п. Нахабино, ул. Красноармейская, 50, 54;
- р. п. Нахабино, ул. Ленина, д. 1;
- р. п. Нахабино, ул. Школьная, д. 13;
- р.п Нахабино, ул. Новая, д. 8;
- р. п. Нахабино, дер. Козино, ул. Центральная, д. 1;
- р. п. Нахабино, ул. Новая Лесная, д. 3;
- р. п. Нахабино, ул. Красноармейская, 55, 57;
- р.п Нахабино, ул. Парковая, д. 6;
- р. п. Нахабино, ул. Стадионная, д. 1а;
- р. п. Нахабино, ул. Королева, 13;
- р. п. Нахабино, ул. Инженерная, 7;
- Красногорск, ул. Пионерская, 31;
- ул. 70-летия Победы, 5, д. Путилково;
- Красногорский бул., 30;
- мкр.№ 2 Павш. пойма Красногорск б-р, Звере, дома № 6-8;
- Красногорск, Ильинский бульвар, у дома № 2;
- Красногорск, Ленина, д. 41;
- Красногорск, в/г Павшино, за д. 18;
- Красногорск, Промышленная д. 42;
- Опалиха, ул. Ткацкой фабрики;
- мкр. Павшинская Пойма, Красногорский бульв., у д. 17;
- Красногорск, Октябрьская, д. 1;
- Красногорск, Вокзальная, д. 10А;
- Опалиха, проезд Островского у д. 7;
- Опалиха, тер. п/к «Геолог» (Дежнева, 8);
- мкр.Павшинская пойма мкр № 1 между д. 3 по ул. Егорова и д. 3 по ул. Игната Титова;
- Красногорск, Заводская, д. 4;
- мкр Павшинская пойма мкр.№ 2 (ул.Павшинский бульвар у д. 12), Подмосковный, 8;
- д. Путилково, напротив д. 10;
- п. Светлые горы, д. 8;
- Красногорск, ул. Железнодорожная, рядом с д. 1;
- Красногорск, ул. Успенская, 24;
- Красногорск, ул. Ленина, д. 53;
- Красногорск, ул. Железнодорожная, д. 36А;
- Красногорск, ул. Вилора Трифонова;
- Красногорск, ул. Ленина 42;
- Площадь инженерных бригад;
- Красногорск, лесопарк Губайловский;
- Красногорск, СОШ 18;
- Красногорск, СОШ 10;
- ЖК Новая Опалиха;
- ЖК Митино 02;
- Садовая 20;
- Красногорск, ЖК АРТ.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.
«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.