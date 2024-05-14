Стало известно, что грозит экс-футболисту «Барсы», за которого играл близнец

Юрист Федореев: футболиста Иэ, за которого играл близнец, могут уволить

В центре скандала оказалось бухарестское «Динамо» из футбольного чемпионата Румынии — там за португальца Эдгарда Иэ, как оказалось, несколько месяцев выступал его брат-близнец. Спортивный юрист Валерий Федореев допустил, что с теперь с игроком могут расторгнуть соглашение о работе, сообщает Газета.ru .

Самому «Динамо», по мнению эксперта, после вскрывшихся нарушений могут грозить потеря очков и технические поражения. Однако, несмотря на догадки, в этой ситуации необходимо обращаться напрямую к регламенту чемпионата Румынии, подчеркнул Федореев.

«По общим правилам, это невыполнение обязанности по контракту с клубом. Скорее всего, с него взыщут неустойку, а клуб может прекратить контракт», — сказал юрист.

Федореев добавил, что в теории у загребского клуба могут появиться проблемы, хотя его вины здесь нет. Вероятнее всего, местному «Динамо» присудят технические поражения в матчах, где выступал двойник Иэ.

Ранее издание Fanatik сообщало, что Эдгард Иэ был куплен румынским «Динамо» в рамках прошлого трансферного окна и до перехода в новый стан представлял цвета каталонской «Барселоны». По данным прессы, Эделину Иэ, брат-близнец португальца, тайно выступал за загребскую команду на протяжении целых 3 месяцев.