Стали известны итоги 4-го игрового дня Кубка Овечкина по хоккею в Подмосковье

В Московской области завершен 4-й игровой день международного Кубка Александра Овечкина по хоккею среди детско-юношеских команд ведущих академий России, Белоруссии и Казахстана, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

На тренировочных и основных аренах имени В.Петрова в Красногорске и имени В. Шалимова в Мытищах 5 августа состоялись очередные 12 матчей в рамках группового этапа ОвиCUP.

Лидер группы А московский ЦСКА одолел со счетом 27:1 «Академию Петрова» из Красногорска. Еще один претендент на лидерство в группе — подольский «Витязь» — переиграл хабаровский «Амур» — 7:2. «Сибирь» из Новосибирска взяла верх над «Адмиралом» из Владивостока со счетом — 7:2. Теперь у данных двух команд одинаковое количество очков, и они делят третье место в группе.

​В группе Б челябинский «Трактор» упрочил свое лидерство, отобрав очки у московских динамовцев — 4:1. Челябинцам в спину дышат хоккеисты «Салавата Юлаева» из Уфы. Они в серии буллитов взяли верх над омским «Авангардом — 4:3 (Б). „Армия СКА“ уступила московскому „Спартаку“ со счетом 1:3.

​Лидер группы В «Локомотив» из Ярославля разгромил своего ближайшего преследователя — «Северсталь» из Череповца — 16:1. «Атлант» из Мытищ взял верх над «Барысом» из Астаны со счетом 2:0. И в третьей встрече дня еще одна подмосковная команда — «Балашиха» — нанесла поражение минскому «Динамо».

​Победную серию клубов из Московской области продолжила «Красная Машина Юниор» из Красногорска. В матче группы Г подмосковные хоккеисты со счетом 13:4 расправились с «Красными Крыльями» из Екатеринбурга. Также в группе Г казанский «АК Барс» выиграл у магнитогорского «Металлурга» — 9:3. И «Динамо» из Санкт-Петербурга оказалось сильнее «Химика» из Воскресенска — 5:2.

Подробнее ознакомиться с результатами Кубка Овечкина и положением команд в турнирной таблице можно на официальном сайте турнира.

​Прямые трансляции матчей доступны в официальном сообществе Кубка Александра Овечкина в «VK».

​Турнир среди детских команд ОвиCUP проводится в Подмосковье по инициативе губернатора Андрея Воробьева с 2018 года. В этом году он проходит в седьмой раз. В нём принимают участие 24 команды лучших детско-юношеских хоккейных академий России, Белоруссии и Казахстана — это рекордное количество участников за все время проведения турнира.

Соревнования проводятся в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

​Следите за обновлениями в официальном сообществе турнира в «VK», в телеграм-канале Александра Овечкина и на сайте Кубка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.