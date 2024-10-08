Стали известны имена лидеров проекта «Суперлига Подмосковья» по итогам сентября

Стали известны имена лидеров проекта «Суперлига Подмосковья» в различных дисциплинах по итогам сентября, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Лидером «лиги ходьбы» среди мужчин стал Валерий Никонов из города Люберцы. Среди женщин лучший результат у Ольги Филатовой из Дмитрова.

Зачет среди любителей бега возглавили москвич Сергей Калинин и Светлана Дударь из Троицка.

Представитель столицы Алексей Машутиков и Ольга Ермилова из Твери лидируют в «велосипедной лиге».

Среди пловцов наилучшие результаты у москвичей: Анны Иванниковой и Павла Паньковского.

В категории «мультиспорт» снова отличилась спортсменка из Троицка Светлана Дударь, а также Игорь Шишкин из Москвы.

В аналогичном зачете, но среди новичков, лидерами стали мытищинец Дмитрий Максимов и москвичка Вера Щербинина. И в «лиге роллеров» наилучших показателей удалось добиться Игорю Гончарову из Мытищ и представительнице столицы Виктории Астаповой.

«Суперлига Подмосковья» была создана на базе легкоатлетического проекта «Беговая лига Подмосковья», который реализуется с весны 2022 года. Помимо уже традиционных дисциплин — бега и ходьбы — с 1 декабря 2022 года для участников стали доступны тренировки на лыжах и плавание, с 1 апреля 2023 года — велоспорт, а с августа 2024 года — роллеры. Все достижения любителей этих видов спорта фиксируются на портале проекта и идут в общий зачет преодоленных километров.

«Суперлига Подмосковья» — это одно из самых массовых спортивных сообществ в Московской области. В рамках проекта проходит серия забегов по историческим местам Подмосковья, велозаезды GranFondo, заплывы SwimCup.

Подробнее узнать о проекте, стать его участником и получить информацию о регистрации на ближайшие мероприятия можно на сайте СУПЕРЛИГАМО.РФ, а следить за новостями — в сообществе «Суперлига Подмосковья» в «VK».

На сегодняшний день участниками спортивного проекта «Суперлига Подмосковья» уже стали более 20 тыс. человек. Лидером среди городских округов, где жители наиболее активно участвуют в стартах и тренировках «Суперлиги Подмосковья», стал Можайский городской округ. На втором месте — Дмитровский. Замыкает топ-3 городской округ Кашира

Все мероприятия в рамках проекта «Суперлига Подмосковья» проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.