Стала известна программа фестиваля «Гольфстрим» в Мурманске

В Мурманске продолжается подготовка к ежегодному фестивалю «Гольфстрим», который состоится 14 сентября на Кольском мосту, сообщает «Бриф24» .

По словам врип главы Мурманска Ивана Лебедева, мероприятие объединит спортивные соревнования и культурную программу для всей семьи.

История фестиваля началась в 2006 году с «Мурманской мили», и за годы проведения он превратился в главное осеннее спортивное событие региона. В нем принимают участие люди разных возрастов и с разным уровнем физической подготовки — как спортсмены-профессионалы, так и поклонники активного образа жизни.

Для тех, кто не занимается спортом, с 10:00 до 14:00 на Кольском мосту будет организована насыщенная культурная программа. Посетителей ждут увлекательные квесты, фоточелленджи, исторические состязания и интерактивные площадки.