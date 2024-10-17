Стала известна причина появления звезд футбола РФ в украинском «Миротворце»*

22 футболиста московского ЦСКА и петербургского «Зенита» внесены в базу данных сайта «Миротворец»*. Ранее игроки вышли на матч вместе с детьми участников СВО на Украине, сообщает Baza .

В рамках встречи 14 сентября петербуржцы и москвичи вышли на «ВЭБ Арену» вместе с детьми военных, участвовавших в СВО. Матч сопровождал фонд «Защитники Отечества». Игру также посетили примерно 150 бойцов из зоны спецоперации.

После матча всех 22-х игроков стартовых составов ЦСКА и «Зенита» внесли в базу данных скандального украинского сайта. В «Миротворец»* также попали гендиректор ЦСКА Роман Бабаев, гендиректор «Зенита» Александр Медведев и главные тренеры команд.

*Сайт признан экстремистским и запрещен в России