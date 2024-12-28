Стадионы без беспилотников: Гаджиев пожелал российскому футболу мира в 2025 году

Президент махачкалинского клуба «Динамо», прославленный футболист и тренер Гаджи Гаджиев пожелал футболу в РФ безопасности и мира в 2025 году, а также международных успехов, сообщает Metaratings.ru .

«Желаю российскому футболу и РПЛ, чтоб на заполненных до отказа стадионах в 2025 году не летали беспилотники. Мы знаем, что они долетали до Воронежа, Ростова, Грозного и Махачкалы. Надо, чтобы такого не было. И желаю российскому футболу скорейшего возвращения в Европу», — сказал футболист.

На сегодня «Динамо» в Махачкале занимает 11 место в турнирной таблице после 18 туров. У них 17 очков по результатам последнего матча: команда Хасанби Биджиева пропустила 17 мячей и забила 11.

Махачкалинские футболисты вернутся к тренировкам уже 6 января и начнут готовиться ко второй части сезона, а 13 января отправятся в турецкую Анталию. «Динамо» планирует 3 тренировочных сбора в Турции.