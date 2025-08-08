сегодня в 17:50

Стадион школы № 10 в Жуковском откроют для свободного посещения с сентября

С 1 сентября в рамках регионального проекта губернатора Андрея Воробьева «Открытый стадион» в Жуковском для всех желающих заниматься спортом будет доступен стадион на территории школы № 10 по адресу: улица Левченко, дом № 7. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Проект «Открытый стадион» позволяет любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой: беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней.

В Жуковском в настоящее время открыты для посещения стадионы на территории школ № 2 (ул. Маяковского, д. 15), № 8 (ул. Фрунзе, д. 8), № 9 (ул. Молодежная, д. 25), № 13 (ул. Амет-Хан-Султана, д. 40), а также лицея № 14 (ул. Федотова, д. 14).

Время посещения школьных стадионов с 06:00 до 22:00 ежедневно, при отсутствии занятий учащихся.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.