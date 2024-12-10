Стадион на территории школы № 1 во Фрязине обновили по народной программе ЕР

Стадион на территории корпуса А школы № 1 во Фрязине обновили в рамках реализации народной программы партии «Единая Россия». Спортивная площадка и стадион, расположенные за корпусом МБОО СОШ № 1 имени Героя Советского Союза И. И. Иванова по адресу ул. Школьная, д. 10, долгое время нуждались в обновлении и современном подходе к организации пространства для занятий спортом. Об этом сообщает пресс-служба депутата Мособлдумы Михаила Ждан.

В 2024 году здесь произошли значительные изменения. Наказы фрязинцев об этом вошли в народную программу партии «Единая Россия».

На стадионе обустроена качественная резиновая беговая дорожка, что обеспечивает комфорт и безопасность занятий спортом. Также обновлена многофункциональная спортивная коробка, где можно заниматься различными видами спорта, появилась зона для прыжков в длину и отдельная зона воркаута для любителей силовых тренировок. Кроме того, предусмотрен отдельный вход для жителей города. Каждый желающий получает возможность заниматься здесь спортом во внеучебное время.

Обновление стадиона последовало за капитальным ремонтом здания корпуса А школы № 1, который был выполнен в 2023 году также в рамках Народной программы партии.

«Благодаря комплексному подходу к реализации Народной программы „Единой России“ и партийного проекта „Новая школа“ нам удается создавать комфортные и безопасные условия для учащихся образовательных и спортивных учреждений. Хочу отметить качественное выполнение обновлений: все отвечает требованиям, которые предъявляются к нынешним образовательным процессам и комфортному пребыванию учащихся. Очень важно, что весь процесс реализовывался с учетом пожеланий родителей учащихся», — отметил депутат Мособлдумы Михаил Ждан.

Муниципальная часть народной программы полностью выполнена, продолжается работа по реализации наказов областного уровня. Многие знаковые проекты, направленные на развитие Подмосковья, реализуются вместе с членом Высшего совета партии, губернатором региона Андреем Воробьевым и жителями Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.