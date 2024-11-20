Средства на замену душевых кабин выделят ФСК «Обухово» в Богородском округе

В рамках рабочей поездки депутат Мособлдумы Марк Черемисов посетил спортивный комплекс «Обухово» в Богородском округе. Здесь расположен легендарный каток, который известен своей историей и выдающимися спортсменами. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сегодня — это место притяжения для местных жителей в зимний период и важный центр для развития спорта. Здесь активно проходят тренировки по различным видам спорта, включая хоккей с мячом. Практически все направления в ФСК предоставляются бесплатно, что делает спорт доступным для жителей округа.

Основной целью поездки депутата была оценка готовности катка к новому сезону.

Лед уже успели залить, тренировки начались. Подготовка к массовым катаниям и соревнованиям идет полным ходом. Первый турнир по хоккею состоится 30 ноября.

ФСК «Обухово» — уже традиционно один из первых, кто открывает на катке сезон раньше всех в Подмосковье.

Также Марк Черемисов обсудил с руководством спортивного комплекса планы на 2025 год. Депутатом принято решение выделить свыше 700 тыс. рублей по программе инициативного бюджетирования на ремонт душевых кабин на первом этаже, которые давно нуждаются в обновлении.

Марк Константинович поблагодарил директора ФСК «Обухово» Алину Исаеву и команду комплекса за проделанную работу и ответственный подход к делу.

«Развитие спорта — это не только вклад в здоровье жителей, но и важная основа для формирования сильного и сплоченного общества. Региональные спортивные объекты должны быть современными и доступными, чтобы каждый мог реализовать свои способности и уверенно идти к мечтам и целям», — подчеркнул Марк Черемисов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.