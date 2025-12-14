Спрос у жителей РФ на сноуборды увеличился в 2 раза сильнее, чем на лыжи

Спрос у жителей РФ на сноуборды вырос вдвое сильнее, чем на горные лыжи в январе-ноябре 2025 года. Об этом РИА Новости рассказали аналитики «Атол».

С января по ноябрь жители РФ покупали горные лыжи в среднем за 31,6 тыс. рублей. Это на 7% больше, чем в прошлом году.

Средняя цена сноубордов была 17,4 тыс. рублей. Стоимость увеличилась на 4% год к году.

Спрос на оба вида товаров значительно увеличился. Продажи горных лыж выросли на 17%, а сноубордов на 33%.

