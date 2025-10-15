Фото - © Администрация г. о. Воскресенск

сегодня в 19:06

Спортсмены Воскресенска завоевали медали на первенстве по карате

Воспитанники МБУ ДО «СШ по единоборствам» показали высокие результаты на первенстве Московской области по карате среди юношей и девушек 12–13, 14–15 лет, а также юниоров и юниорок 16–17 и 18–20 лет. Турнир стал финальным этапом отбора на первенство России, поэтому борьба за медали была особенно напряженной. За звание сильнейших сражались порядка 500 участников, которые представляли 42 организации из 25 городских округов Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По итогам выступления в своих возрастных категориях воскресенские спортсмены показали отличные результаты. Григорий Баклушин завоевал золото, серебро — у Алексея Лобанова, Андрея Степанова и Софьи Шатохиной. Бронзовые медали первенства получили Дамир Фигурчиков, Виктория Исаева, Матвей Божьев и Диана Кущева.

Кроме того, в рамках соревнований прошел Кубок Московской областной федерации карате среди младших спортсменов, где воскресенцы также пополнили копилку наград, завоевав две золотые, три серебряные и одну бронзовую медали.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.