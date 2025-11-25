Спортсмены Воскресенска приняли участие в областном турнире по бадминтону

23 ноября в Рязани завершился трехдневный областной турнир по бадминтону, посвященный памяти великого земляка Сергея Есенина. В соревнованиях приняли участие около 150 спортсменов из Рязани, Липецка, Воскресенска, Калуги, Одинцово и Орехово-Зуево, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Спортсмены отделения бадминтона МБУ ДО «Спортивная школа по единоборствам» стали победителями и призерами соревнований:

Дарья Дорошкевич — 1 место смешанный, 2 место парный, 3 место одиночный разряды;

Роман Зульфугаров — 1 место одиночный, 1 место смешанный, 3 место парный разряды;

Елизавета Дорошкевич — 1 место парный, 2 место смешанный разряды;

Ксения Сергеева — 1 место парный разряд;

Верника Терешина — 2 место парный, 2 место одиночный разряды;

Милена Алиева — 1 место одиночный, 1 место смешанный, 2 место парный разряды;

Денис Шкуренков — 3 место одиночный, 3 место парный, 2 место смешанный разряды.

«Благодаря эффективному управлению соревнования выходят на новый уровень, становятся более престижными и привлекают участников из более разнообразных географических регионов», — отметил президент Рязанской федерации бадминтона «Мещера» Денис Дворников.

Победители награждены кубками, медалями и грамотами, а призеры медалями и грамотами министерства физической культуры и спорта Рязанской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.